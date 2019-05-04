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Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Spor Toto Süper Lig 31.hafta maçında Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara daha aldı. Maç sonunda Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu.

04.05.2019 11:15 - Son Güncelleme: 04.05.2019 12:37
Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu.

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Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuşan Avcı, şunları söyledi;

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

"Saha dağılımımız doğruydu ama bireysel performanslar açısından son dönemde sıkıntı yaşıyoruz.

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Son haftalarda bu sıkıntıları gideremedik.

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Pozisyonlar bulduk ama dediğim gibi saha dağılımından ziyade bireysel performanslarda sıkıntı yaşıyoruz.

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