Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

Spor Toto Süper Lig 31.hafta maçında Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara daha aldı. Maç sonunda Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu.

04.05.2019 11:15 - Son Güncelleme: 04.05.2019 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





