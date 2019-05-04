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Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!

04.05.2019 12:36

Spor Toto Süper Lig 31.hafta maçında Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara daha aldı. Maç sonunda Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu.


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