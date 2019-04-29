Arda Turan kariyerinde bir ilki yaşıyor! Bu kez de...

BAŞAKŞEHİR ARDA TURAN'I İSTEMİYOR!

Barça'nın yıldız futbolcuyu satmak için öncelikle Başakşehir'le görüşeceği ancak Başakşehir yönetiminin şu an için böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı ifadeleri yer aldı.