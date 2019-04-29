Arda Turan kariyerinde bir ilki yaşıyor! Bu kez de...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, büyük umutlarla transfer ettiği Arda Turan'dan istediği verimi alamadı. Sakatlığı nedeniyle ligin sonuna kadar forma giyemeyecek olan futbolcu, kariyeri adına da bir ilki yaşadı.
29.04.2019 14:32
- Son Güncelleme: 29.04.2019 14:32
2018 Ocak ayında Katalan ekibi Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralık olarak Başakşehir'e katılan Arda Turan'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde İspanya'da El Confidencial gazetesi, Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona'nın yıldız oyuncuyu bu yaz satmak istediğini yazmıştı.
Gazete, Barcelona ile sözleşmesinin biteceği 2020 Haziran'ına dek Başakşehir'e kiralanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bu yaz başka bir takıma transfer olacağını duyurmuştu.
Yine haberde, Katalan devinin Arda'yı sözleşmesi bitmeden satarak kulübe gelir sağlamak istediği kaydedilmişti.
BAŞAKŞEHİR ARDA TURAN'I İSTEMİYOR!
Barça'nın yıldız futbolcuyu satmak için öncelikle Başakşehir'le görüşeceği ancak Başakşehir yönetiminin şu an için böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı ifadeleri yer aldı.