ÇOK YAKINDA SARI KIRMIZILI FORMA İLE...

Geldi geliyor derken bugüne kadarki en güçlü iddia ortaya atıldı. Dün İspanyol basını Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ı Barcelona'dan iki yıllığına kiraladığını yazmıştı. Ancak durum bu şekilde gelişmedi. Edinilen bilgiye göre Arda Turan Galatasaray tarafından transfer edildi ve önümüzdeki günlerde ayrıntılar netleşecek ve Turan sarı kırmızılı taraftarlar tarafından yeniden ve resmen Galatasaray forması ile görülecek. İşte ayrıntılar ve haberi duyuran isim...