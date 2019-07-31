Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe, Alman temsilcisi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Audi Cup turnuvası tarihinin de en farklı mağlubiyetini almış oldu. Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi ve engel olmak isteyen Ersun Yanal'ı itti. İşte o anlar...
31.07.2019 00:14
- Son Güncelleme: 31.07.2019 00:14
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