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Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe, Alman temsilcisi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Audi Cup turnuvası tarihinin de en farklı mağlubiyetini almış oldu. Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan yıldız futbolcuya şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi ve engel olmak isteyen Ersun Yanal'ı itti. İşte o anlar...

31.07.2019 00:14 - Son Güncelleme: 31.07.2019 00:14
Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...

Fenerbahçe ile Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuva olan Audi Cup'ta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...

Maçın 73. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlardan Nabil Dirar'a şok bir tepki geldi. Yıldız futbolcu sahadan çıkmak istedi.

Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...

Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti.

Fenerbahçeli Dirar'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Saha kenarına geldi ve...

SAHADAN ÇIKMAK İSTEDİ
Bu tepki sonrası Dirar, taraftarların tepkileri üzerine topu taça atarak sahadan çıkmak istedi.

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