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Almanya-Türkiye maçında Joachim Löw yine yaptı yapacağını! Bıraktığı yerden devam...
Almanya-Türkiye maçında Joachim Löw yine yaptı yapacağını! Bıraktığı yerden devam...
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Köln'de Almanya'nın konuğu oldu. Köln'de oynanan mücadelede iyi bir oyun ortaya koyan milliler, güçlü rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca yerinde duramayan Almanların teknik direktörü Joachim Löw'ün, yıllardır süren alışkanlıklarından vazgeçmediği görüldü. 2014 Dünya Kupası'nda burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Joachim Löw, dün gece oynanan Almanya-Türkiye maçında da benzer görüntüler sergiledi.
08.10.2020 08:55
- Son Güncelleme: 08.10.2020 08:55
A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde dünya devi Almanya'ya adeta kök söktürürken sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Draxler ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt 49. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan Karaca ile skoru eşitledi. Savunmadan topu çıkarmakta güçlük çeken rakibe baskı yapan Alanyaspor'un yıldızı ay yıldızlı forma altında ilk golünü attı.
Almanya, Waldschmidt ile 81. dakikada skoru 3-2'ye getirse de son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi. Millilerimizin organize geliştirdiği atakta Ozan Tufan, topu ceza sahasının hemen dışındaki Dorukhan'a yolladı.
MUHTEŞEM GOL
Dorukhan'ın dokunuşunda Abdulkadir Ömür kendisine gelen topu ufak bir dokunuşla Kenan Karaman'a bıraktı ve Türkiye organizasyon açısından da harika bir golle maç tamamladı.