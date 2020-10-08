Almanya-Türkiye maçında Joachim Löw yine yaptı yapacağını! Bıraktığı yerden devam...

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan Karaca ile skoru eşitledi. Savunmadan topu çıkarmakta güçlük çeken rakibe baskı yapan Alanyaspor'un yıldızı ay yıldızlı forma altında ilk golünü attı.