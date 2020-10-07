Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

ARABASI İLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de aldığı araba ile çok konuşulmuştu. Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 trilyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

DÜNYANIN EN PAHALI ARABASI

Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı ise dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor... Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro...