Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo'nun evleneceği iddia edildi. Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığı ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 615 bin pound değerinde olduğu belirtildi.
ARABASI İLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de aldığı araba ile çok konuşulmuştu. Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 trilyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.
DÜNYANIN EN PAHALI ARABASI
Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı ise dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor... Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro...