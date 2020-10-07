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Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo'nun evleneceği iddia edildi. Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez için evlilik yüzüğü aldığı ve bu tektaş yüzüğün yaklaşım 615 bin pound değerinde olduğu belirtildi.

07.10.2020 15:13 - Son Güncelleme: 07.10.2020 15:13
Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e 615 bin Pound'luk (yaklaşık 6 milyon 220 bin TL) yakut bir nişan yüzüğü aldığı ortaya çıktı.

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Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

İngiliz medyası iddiayı sayfalarına taşırken; Portekizli bir rekora daha imza attı. Ronaldo, kız arkadaşına en pehalı nişan yüzüğü satın alan futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

Ronaldo, Everton kalecisi Jordan Pickford'u (500 bin pound) geçerek listenin en üst sırasına çıkarken; sıralamada Ashley Cole'un eski eşi Cherly için aldığı 275 bin Pound'luk yüzük 3. sırada bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

4 ÇOCUKLARI VAR

Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftinin üçü taşıyıcı anneden biri ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor.

Cristiano Ronaldo'dan hem saha içi hem saha dışı rekor! Sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı yüzük...

ARABASI İLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de aldığı araba ile çok konuşulmuştu. Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 trilyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

DÜNYANIN EN PAHALI ARABASI
Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı ise dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor... Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro...

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