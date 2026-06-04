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ABD 1994'te yok yok! Dünya Kupası'nda Maradona'dan Baggio ve Escobar'a büyük dram

1994 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en çarpıcı organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, yalnızca sahadaki mücadelelerle değil, dünya futbolunu derinden etkileyen olaylarla da hafızalarda yer edindi. Diego Armando Maradona'nın doping sebebiyle ihracı, Roberto Baggio'nun kaçırdığı penaltı ve Andres Escobar'ın kendi kalesine attığı gol nedeniyle kupadan sonra öldürülmesi akıllardaki tazeliğini koruyor.

Giriş Tarihi:
ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından futbolun en büyük organizasyonu bu kez ABD'ye taşındı. 1994 FIFA Dünya Kupası, farklı kıtalardan milyonlarca futbolseverin ilgisini çeken organizasyonlardan biri olarak tarihe geçti.

Turnuva öncesinde futbolun ABD'de yeterli ilgi görmeyeceği ve stadyumların beklenen doluluğa ulaşamayacağı yönünde değerlendirmeler yapılırken, organizasyon sahadaki atmosferi ve tribünlerdeki yoğun katılımla dikkat çekti. ABD'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmalar, Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaştı.

Toplam 3 milyon 587 bin 538 kişinin tribünlerden takip ettiği organizasyon, bu alanda tüm Dünya Kupaları arasında zirveye yerleşti. Maç başına düşen 68 bin 991 seyirci ortalaması da turnuvanın ulaştığı ilgiyi ortaya koyan en önemli veriler arasında yer aldı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

BREZİLYA REKORU KIRDI

ABD 1994, yalnızca seyirci rekorlarıyla değil, sahadaki mücadelelerle de hafızalarda yer edindi. Dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını bir araya getiren organizasyon, grup aşamasından final karşılaşmasına kadar birçok unutulmaz ana sahne oldu.

Turnuvanın sonunda kupaya uzanan takım Brezilya oldu. Sambacılar, organizasyonu şampiyon tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki dördüncü zaferini elde etti. Böylece Brezilya, o döneme kadar ulaşılan en yüksek şampiyonluk sayısının da sahibi olarak yeni bir rekora imza attı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

24 ÜLKE KATILDI

1994 FIFA Dünya Kupası, dünyanın farklı bölgelerinden gelen 24 milli takımı aynı organizasyonda buluşturdu. Turnuvada Avrupa kıtası 13 takımla en geniş katılımı sağlarken, Güney Amerika'dan 4, Afrika'dan 3, Kuzey ve Orta Amerika'dan 2, Asya'dan ise 2 ülke mücadele etti.

Afrika'yı Kamerun, Fas ve Nijerya temsil ederken, Asya kıtasından Güney Kore ile Suudi Arabistan finallerde boy gösterdi. Ev sahibi ABD'nin yanı sıra Meksika da Kuzey ve Orta Amerika bölgesinin temsilcileri arasında yer aldı.

Avrupa'dan Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya, İsveç ve İsviçre turnuvaya katılım hakkı elde etti. Güney Amerika kıtasından ise Arjantin, Brezilya, Bolivya ve Kolombiya kupada mücadele verdi.

Dünya futbolunun önemli güçlerini bir araya getiren organizasyonda son şampiyon Almanya unvanını korumak için sahaya çıkarken, Brezilya, İtalya, Arjantin ve Hollanda gibi ekipler de kupanın en güçlü adayları arasında gösteriliyordu.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

MARADONA ŞOKE ETTİ

1994 FIFA Dünya Kupası'nın en çok ses getiren olaylarından biri Diego Armando Maradona'nın yaşadığı doping skandalı oldu. Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı olarak turnuvaya gelen yıldız futbolcu, organizasyonun ilk günlerinde sahadaki performansıyla dikkat çekti.

D Grubu'nda mücadele eden Arjantin, ilk maçında Yunanistan'ı 4-0 mağlup ederken Maradona da takımının gollerinden birine imza attı. Güney Amerika temsilcisi ikinci karşılaşmasında ise Nijerya'yı 2-1 yenerek grup aşamasında önemli bir avantaj elde etti.

Turnuvanın ilk iki maçında görev alan Maradona'nın Dünya Kupası serüveni beklenmedik bir gelişmeyle sona erdi. Yapılan doping kontrolünün ardından alınan sonuçlar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

SON DÜNYA KUPASI OLDU

Doping yaptığı belirlenen Arjantinli yıldız futbolcu organizasyondan ihraç edildi. Böylece Maradona, ABD 1994'te yalnızca iki karşılaşmada forma giyebildi. Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen efsane oyuncunun Dünya Kupası kariyeri de bu turnuvada noktalandı.

Maradona'nın turnuvaya erken veda etmesi, 1994 Dünya Kupası'nın hafızalara kazınan olayları arasında yer aldı. ABD'de düzenlenen organizasyon, Brezilya'nın şampiyonluğu kadar Arjantinli yıldızın yaşadığı doping vakasıyla da uzun yıllar konuşuldu.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

ESCOBAR OLAYI DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

1994 FIFA Dünya Kupası'nın en trajik hikayelerinden biri Kolombiyalı savunma oyuncusu Andres Escobar'ın yaşadıkları oldu. Turnuva sırasında yaşanan bir pozisyon, yalnızca Kolombiya'nın kaderini değil, futbol tarihinin en acı olaylarından birini de beraberinde getirdi.

A Grubu'nda mücadele eden Kolombiya, ev sahibi ABD ile kritik bir karşılaşmaya çıktı. Mücadelenin 35. dakikasında Andres Escobar'ın kendi kalesine gönderdiği top, ABD'nin öne geçmesini sağladı. Ev sahibi ekip, Earnest Stewart'ın 52. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kolombiya, Adolfo Valencia'nın 90. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirse de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Güney Amerika temsilcisinin turnuvadaki durumunu daha da zorlaştırdı.

ABD karşısında alınan yenilginin ardından Kolombiya, grup aşamasını 3 puanla tamamladı. A Grubu'nda son sırada yer alan ekip, 1994 FIFA Dünya Kupası'na ilk turda veda etti.

Turnuva sonrasında ise futbol dünyasını derinden sarsan bir olay yaşandı. Andres Escobar, ülkesine döndükten sonra silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

BREZİLYA PENALTILARLA ZAFERE ULAŞTI

1994 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinin en farklı finallerinden birine sahne oldu. ABD'de düzenlenen turnuva, Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyonun penaltı atışları sonucunda belirlendiği final olarak kayıtlara geçti.

Yarı final karşılaşmalarında Brezilya, İsveç'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Bulgaristan'ı 2-1 yenen İtalya da adını finale yazdırarak kupaya bir adım daha yaklaştı.

Futbol dünyasının merakla beklediği final karşılaşması Los Angeles'ta 94 bin 194 seyircinin önünde oynandı. Brezilya ile İtalya'yı karşı karşıya getiren mücadelede iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Normal süre boyunca gol sesi çıkmazken, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Brezilya, Dünya Kupası tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Sambacılar, böylece organizasyon tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını tek başına ele geçirdi.

ABD 1994, yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, Dünya Kupası tarihinde ilk kez finalin penaltılarla sonuçlanması nedeniyle de özel bir yere sahip oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise İsveç, Bulgaristan'ı 4-0 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Attığı goller ve etkili performansıyla dikkat çeken İskandinav ekibi, ABD 1994'ün en başarılı takımları arasında yer aldı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

Kupa sahibinin penaltı atışlarıyla belirlendiği seride Brezilya hata payını en aza indirdi. Romario, Branco ve Dunga kullandıkları atışları gole çevirirken Marcio Santos penaltıdan yararlanamadı.

İtalya cephesinde ise Albertini ve Evani ağları havalandırdı. Franco Baresi ile Daniele Massaro penaltı vuruşlarını değerlendiremezken, final serisinin en unutulmaz anı Roberto Baggio'nun kullandığı son atışta yaşandı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

BAGGIO'NUN PENALTISI HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

1994 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından en çok konuşulan isimlerden biri Roberto Baggio oldu. Turnuva boyunca İtalya'nın finale yükselmesinde önemli rol oynayan yıldız futbolcu, kariyerinin en unutulmayan anlarından birini Los Angeles'ta yaşadı.

Brezilya ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. Dünya Kupası tarihinin ilk penaltılı finalinde gözler, iki takımın yıldız oyuncularına çevrildi.

Penaltı atışları sırasında İtalya adına son vuruş için topun başına Roberto Baggio geçti. İtalyan futbolcu, kullandığı penaltıda topu üstten auta gönderdi. Bu sonuçla Brezilya şampiyonluğunu ilan ederken, Baggio'nun kaçırdığı vuruş finalin simge anlarından biri haline geldi.

Penaltının ardından yaşanan görüntü ise futbol tarihinin en ikonik kareleri arasında yer aldı. Ellerini beline koyan ve başını öne eğerek uzun süre hareketsiz kalan Baggio'nun yaşadığı hayal kırıklığı, milyonlarca futbolseverin hafızasına kazındı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

"Kutsal at kuyruğu" lakabıyla tanınan İtalyan yıldızın final sonrasındaki görüntüsü yıllar boyunca Dünya Kupası denildiğinde akla gelen sahnelerden biri oldu. ABD 1994'ün unutulmaz hikayeleri arasında yer alan bu an, organizasyonun en çok hatırlanan görüntülerinden biri olarak futbol tarihindeki yerini korudu.

Baggio'nun kaçırdığı penaltı, yalnızca bir final anı olarak değil, Dünya Kupası tarihinin en dramatik sahnelerinden biri olarak da hafızalarda kaldı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

MILLA REKORLARIYLA TARİHE GEÇTİ

1994 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden biri de Kamerunlu Roger Milla oldu. Kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen milli takım formasını giymeye devam eden tecrübeli futbolcu, ABD'deki organizasyonda Dünya Kupası tarihine geçen rekorlara imza attı.

Turnuvaya 42 yaşında katılan Roger Milla, o dönemde Dünya Kupası finallerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Kamerunlu yıldız, yaşına rağmen sahadaki enerjisi ve mücadele gücüyle futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Milla'nın adını tarihe yazdırdığı bir diğer an ise Rusya karşısında oynanan grup maçında yaşandı. Kamerun'un 6-1 mağlup olduğu karşılaşmada ağları havalandıran deneyimli futbolcu, 42 yaş 39 günlükken Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Roger Milla'nın elde ettiği yaşlı oyuncu rekoru uzun yıllar kırılamadı. Bu unvan, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon tarafından geride bırakıldı. Dört yıl sonra ise Mısırlı kaleci Essam El-Hadary yeni rekorun sahibi oldu.

Buna karşın Milla'nın ABD 1994'te ortaya koyduğu performans ve attığı gol, Dünya Kupası tarihinin unutulmayan başarı hikayeleri arasında yer aldı. Kamerunlu futbolcu, yalnızca ülkesi adına değil, turnuva tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak da hafızalarda kaldı.

42 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkan Roger Milla, kırdığı rekorlarla ABD 1994'ün en özel hikayelerinden birinin başkahramanı oldu.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

GOL KRALLIĞINDA İKİ İSİM ZİRVEYE ÇIKTI

1994 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında iki futbolcu ön plana çıktı. Rusya Milli Takımı'nın golcüsü Oleg Salenko ile Bulgaristan'ın yıldız oyuncusu Hristo Stoichkov, turnuvayı altışar golle tamamlayarak gol krallığını paylaştı.

Bulgaristan'ın yarı finale kadar yükseldiği organizasyonda Stoichkov, attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynadı. Tecrübeli futbolcu, turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla organizasyonun en etkili isimleri arasında yer aldı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

Gol krallığı yarışının diğer sahibi Oleg Salenko ise Dünya Kupası tarihine geçen bir rekora imza attı. Rusya'nın Kamerun'u 6-1 mağlup ettiği grup maçında tam 5 gol atan Salenko, organizasyonun unutulmaz performanslarından birini sergiledi.

Bu başarıyla Rus futbolcu, Dünya Kupası tarihinde bir maçta en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. Salenko'nun Kamerun karşısında attığı 5 gol, turnuva tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD 1994'ün sonunda gol krallığı ödülü iki oyuncu arasında paylaşılırken, Salenko ve Stoichkov isimleri organizasyonun en başarılı futbolcuları arasında yer aldı. Attıkları goller ve ortaya koydukları performans, turnuvanın hücum yönüyle öne çıkan hikayeleri arasında gösterildi.

Gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan iki yıldız, 1994 FIFA Dünya Kupası'nın unutulmayan bireysel başarılarına imza atan futbolcular arasında yerlerini aldı.

ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

EN GOLCÜ TAKIM İSVEÇ OLDU

1994 FIFA Dünya Kupası'nda hücum performansıyla öne çıkan takım İsveç oldu. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İskandinav ekibi, organizasyon boyunca rakip fileleri 15 kez havalandırarak en fazla gol atan takım unvanını elde etti.

İsveç, yalnızca elde ettiği dereceyle değil, üretken futboluyla da dikkat çekti. Hücum hattındaki etkili performansı sayesinde turnuvanın en skorer ekibi olan sarı-lacivertliler, ABD 1994'ün en başarılı takımları arasında gösterildi.

Şampiyonluk kupasını kaldıran Brezilya ise 11 golle bu alanda ikinci sırada yer aldı. Sambacılar, savunma disiplini ve sonuç odaklı oyun anlayışının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da organizasyonu zirvede tamamladı.

ABD'de düzenlenen turnuva boyunca toplam 52 karşılaşma oynandı. Bu mücadelelerde fileler 141 kez havalandı. Organizasyonda maç başına 2,71 gol ortalaması yakalanırken, futbolseverler birçok gol ve unutulmaz karşılaşmaya tanıklık etti.

Gol istatistikleri açısından değerlendirildiğinde ABD 1994, hem takım performansları hem de bireysel başarılarla öne çıkan bir Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor