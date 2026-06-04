ABD 1994’te yok yok! Dünya Kupası’nda Maradona’dan Baggio ve Escobar’a büyük dram

BREZİLYA REKORU KIRDI

ABD 1994, yalnızca seyirci rekorlarıyla değil, sahadaki mücadelelerle de hafızalarda yer edindi. Dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını bir araya getiren organizasyon, grup aşamasından final karşılaşmasına kadar birçok unutulmaz ana sahne oldu.

Turnuvanın sonunda kupaya uzanan takım Brezilya oldu. Sambacılar, organizasyonu şampiyon tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki dördüncü zaferini elde etti. Böylece Brezilya, o döneme kadar ulaşılan en yüksek şampiyonluk sayısının da sahibi olarak yeni bir rekora imza attı.