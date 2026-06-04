ABD 1994'te yok yok! Dünya Kupası'nda Maradona'dan Baggio ve Escobar'a büyük dram
1994 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en çarpıcı organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, yalnızca sahadaki mücadelelerle değil, dünya futbolunu derinden etkileyen olaylarla da hafızalarda yer edindi. Diego Armando Maradona'nın doping sebebiyle ihracı, Roberto Baggio'nun kaçırdığı penaltı ve Andres Escobar'ın kendi kalesine attığı gol nedeniyle kupadan sonra öldürülmesi akıllardaki tazeliğini koruyor.
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