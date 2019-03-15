A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadı. İşte Şenol Güneş'in milli takımı.

15.03.2019 14:37 - Son Güncelleme: 15.03.2019 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





