A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadı. İşte Şenol Güneş'in milli takımı.
15.03.2019 14:37
- Son Güncelleme: 15.03.2019 14:49
Ay Yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Mert Günok, Emre Taşdemir, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Efecan Karaca kadroya çağrıldı. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadı.
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