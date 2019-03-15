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A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadı. İşte Şenol Güneş'in milli takımı.

15.03.2019 14:37 - Son Güncelleme: 15.03.2019 14:49
A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Ay Yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Mert Günok, Emre Taşdemir, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Efecan Karaca kadroya çağrıldı. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadı.

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A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok (Başakşehir)

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Muhammed Şengezer(Bursaspor)

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

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