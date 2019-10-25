23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen, taraftarın transferin gerçekleşmesi için haftalarca beklediği Radamel Falcao'nun 23 gündür sahalardan uzak olması, sarı kırmızılı camianın en çok konuştuğu konu haline geldi. 1 Ekim'de PSG maçında forma giyen Falcao, aşil tendonunda şiddetli ağrılar oluşunca kulüpten izin alarak ertesi gün İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Falcao'ya özel bir iğne yapılırken, 3 hafta normal antrenmanlara çıkmayıp topa dokunmaması ve fizyoterapist eşliğinde özel çalışması gerektiği kendisine bildirildi. Peki Falcao bu hafta oynanacak Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte merakla beklenen sorunun cevabı.

25.10.2019 09:09 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





