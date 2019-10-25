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23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen, taraftarın transferin gerçekleşmesi için haftalarca beklediği Radamel Falcao'nun 23 gündür sahalardan uzak olması, sarı kırmızılı camianın en çok konuştuğu konu haline geldi. 1 Ekim'de PSG maçında forma giyen Falcao, aşil tendonunda şiddetli ağrılar oluşunca kulüpten izin alarak ertesi gün İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Falcao'ya özel bir iğne yapılırken, 3 hafta normal antrenmanlara çıkmayıp topa dokunmaması ve fizyoterapist eşliğinde özel çalışması gerektiği kendisine bildirildi. Peki Falcao bu hafta oynanacak Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte merakla beklenen sorunun cevabı.

25.10.2019 09:09 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:17
23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

1 Ekim'de Paris Saint Germain (PSG) karşısında oynadık tan sonra Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid maçlarında forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara çıkamayan Kolombiyalı futbolcu, dün de özel çalışma yaptı.

23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fizyoterapist eşliğinde idman yapan Falcao'nun sakatlığı ile ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı...

'3 hafta fizyoterapistle çalış' denildi.

23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Falcao'nun en az 3 hafta oynamayacağının 2 Ekim'de belli olduğu ifade edildi. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre olay şöyle gelişti:

23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

1 Ekim'de PSG maçında forma giyen Falcao, aşil tendonunda şiddetli ağrılar oluşunca kulüpten izin alarak ertesi gün İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

23 gündür sahalardan uzaktı... Galatasaray'ın golcüsü Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Burada yıllardır birlikte çalıştığı özel doktoruna muayene olan Kolombiyalı futbolcuya özel bir iğne yapıldı.

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