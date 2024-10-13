2024 NBA'in en çok kazanan basketbolcuları belli oldu!
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) yeni sezonda da büyük bir heyecanla takip edilecek. Birbirinden iddialı takımlar ve yıldız oyuncularla birlikte çekişmeli bir maratonun yaşanacağı mücadelede her kulübün hedefi şampiyonluğa ulaşmak. Bu şovu en renkli kılan isimler ise kontratlarında yazan ücretlerle de adlarından söz ettiriyor. NBA'nin en çok kazanan basketbolcuları belli oldu. İşte sıralama...
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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 22:17Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 22:17