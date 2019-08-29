2019 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Listenin başında bakın kim var! İşte dudak uçuklatan rakamlar...

2019 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı. Dünya genelinde oldukça merak edilen futbolcuların yıllık kazançlarını öğrenmeye hazır mısınız? Oyuncuların yıllık kazançlarının yanı sıra sözleşmelerinde yer alan bonuslar ve sponsorluk anlaşmalarından elde ettikleri gelirler de baz alınarak hazırlanan listede Avrupa, Çin ve Japonya gibi ülkelerde futbol kariyerini devam ettiren birçok yıldız isim yer aldı. 20 kişinin bulunduğu listede bakın ilk sıraya hangi futbolcu yerleşti. İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları...

29.08.2019 13:05 - Son Güncelleme: 29.08.2019 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





