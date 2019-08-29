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Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Neymar, La Casa de Papel ile anlaştığını Twitter hesabından, "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel." sözleriyle duyurdu.

29.08.2019 12:31 - Son Güncelleme: 29.08.2019 12:47
Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Brezilyalı futbolcu Neymar, Twitter hesabından paylaştığı bir video ile hayranlarını heyecanlandırdı.

Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

La Casa de Papel'in meşhur maskesi ve kırmızı kostümü ile görülen Neymar, paylaşımını "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel" notuyla paylaştı.

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Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" yanıtını vererek haberi doğruladı.

Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Neymar'ın dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir karakteri canlandırdığı belirtildi.

Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Ancak Neymar'ın tecavüz soruşturması üzerine sahneleri kesildi.

Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Naymar'ın tecavüz soruşturmasında dava düşünce de Netflix, kesilen bölümleri yeniden yayınlama kararı aldı. Yıldız futbolcunun yeni sezonda olup olamayacağı ise henüz netleşmedi.

Dünyanın en çok kazanan furbolcularından Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...
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