Neymar sosyal medya hesabından duyurdu! İşte Neymar'ın oynayacağı dizi...

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Neymar, La Casa de Papel ile anlaştığını Twitter hesabından, "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel." sözleriyle duyurdu.

29.08.2019 12:31 - Son Güncelleme: 29.08.2019 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





