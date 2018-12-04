2018 Ballon dOrun sahibi Luka Modric oldu

2018 Ballon d'Or'un sahibi Luka Modric oldu
2018 Ballon d'Or'un sahibi Luka Modric oldu. Hırvat yıldız; Messi, Mbappe, Ronaldo gibi isimleri geride bıraktı. Luka Modric, Ballon d'Or'u kazanan ilk Hırvat futbolcu oldu!
4 Aralık 2018 Salı, 03:08:14 Güncelleme: 03:12:13
Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.
Oylamada Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ikinci, Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi beşinci sırayı aldı.
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