2018 Ballon d'Or'un sahibi Luka Modric oldu

2018 Ballon d'Or'un sahibi Luka Modric oldu. Hırvat yıldız; Messi, Mbappe, Ronaldo gibi isimleri geride bıraktı. Luka Modric, Ballon d'Or'u kazanan ilk Hırvat futbolcu oldu!

4 Aralık 2018 Salı, 03:08:14 Güncelleme: 03:12:13
2018 Ballon dOrun sahibi Luka Modric oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı.

2018 Ballon dOrun sahibi Luka Modric oldu

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Luka Modric oldu.

2018 Ballon dOrun sahibi Luka Modric oldu

Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Oylamada Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ikinci, Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi beşinci sırayı aldı.

2018 Ballon dOrun sahibi Luka Modric oldu

Modric, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde boy gösterdiği 2018'de İspanya ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2018 Ballon dOrun sahibi Luka Modric oldu

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupası'nı Mbappe, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg kazandı.

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