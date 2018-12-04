Ballon d'Or törenine damga vuran olay

Ballon d'Or töreninde sunuculuk yapan Fransız Dj Martin Solveig'in Ada Hegerberg'e yaptığı teklif geceye damga vurdu

4 Aralık 2018 Salı, 07:36:03 Güncelleme: 08:07:16
Ballon dOr törenine damga vuran olay

France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or organizasyonunda skandal bir olay yaşandı.

Ballon dOr törenine damga vuran olay

Ballon d'Or töreninde sunuculuk yapan Fransız Dj Martin Solveig, kadınlarda Altın Top'u kazanan Ada Hegerberg'den sahnede 'Twerk' yapmasını istedi.

Ballon dOr törenine damga vuran olay

Hederberg ise 'Hayır' yanıtını verdi.

Ballon dOr törenine damga vuran olay

2018 Ballon d'Or'un sahibi Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric oldu. Mbappe ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldı.

Ballon dOr törenine damga vuran olay

Martin Solveig, daha sonra yaptığı açıklamada törenin ardından Ada Hederberg'den özür dilediğini söyledi.

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