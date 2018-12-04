Ballon dOr törenine damga vuran olay

Ballon d'Or töreninde sunuculuk yapan Fransız Dj Martin Solveig'in Ada Hegerberg'e yaptığı teklif geceye damga vurdu France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or organizasyonunda skandal bir olay yaşandı. Ballon d'Or töreninde sunuculuk yapan Fransız Dj Martin Solveig, kadınlarda Altın Top'u kazanan Ada Hegerberg'den sahnede 'Twerk' yapmasını istedi. Hederberg ise 'Hayır' yanıtını verdi. 2018 Ballon d'Or'un sahibi Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric oldu. Mbappe ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Martin Solveig, daha sonra yaptığı açıklamada törenin ardından Ada Hederberg'den özür dilediğini söyledi. İşte törenden çarpıcı kareler...