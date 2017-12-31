PAZAR SABAH - Sonat BAHAR

Güç, konum, duruş... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si... Erkekler de beğeniyor kadınlar da. Mıknatıs etkisi yaratıyor adeta, herkesi ekranın karşına kilitliyor. Karakteri canlandıran Oktay Kaynarca'nın hali ve tavrının da Çakırbeyli'den bir farkı yok. O da belli bir kitle üzerinde mıknatıs etkisi yaratıyor. 2017'nin son röportajı için buluştuğumuzda bu etkiye gözlerimle şahit oldum. Girdiği ortamda gözler gülüyor, bakışlar yumuşuyor. Aslında o da içten içe bu durumdan memnun... Sonuçta beğenilmek, sevilmek kimin hoşuna gitmez ki... Oktay Kaynarca ile yılın son röportajında, havadan sudan, aşktan kadınlardan konuşalım istedik, aklımıza geleni sorduk. O da samimiyetle yanıtladı. Bakın neler anlattı...