GaleriMagazin

Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

Lady Diana... 7'den 70'e herkesin tanıdığı Prenses Diana'nın ölümünün ardından tam 22 yıl geçti. Prens William ile Prens Harry'nin annesi Lady Diana'nın ölümünden tutun küçük oğlu Prens Harry'nin babasının başka bir isim olmasına kadar çeşitli rivayetler ortaya atıldı. Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ne karşı tutumu Prenses Diana'nın tavırlarına benzetildi. Peki, Lady Diana özel hayatında nasıl bir insandı? Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Lady Diana'nın özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçekler...

17.04.2019 14:12 - Son Güncelleme: 17.04.2019 14:42
Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

Lady Diana, tüm dünyanın sevdiği bir isimdi. 22 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Prens William ile Prens Harry'nin annesi Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçekler...

Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

Ülkenin veliaht prensiyle evliydi ama saraydaki hayatı bambaşkaydı.

Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

Ölümünün üzerinden 22 yıl geçti ama Prenses Diana hala sadece ülkesinde değil tüm dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip.

Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana ile ilgili bilinmeyen bir ayrıntı daha gün ışığına çıktı.

Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

1989 ile 2000 yılları arasında Kensington Sarayı'nın mutfağında şef aşçı olarak çalışan Carolyn Robb, Prenses Diana'nın özel yaşamına dair ilginç noktaları anlattı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Erkenci Kuş dizisinin yeni yıldızı Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler hayrete düştü! O da kendisi kadar ünlü!
Erkenci Kuş dizisinin yeni yıldızı Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler hayrete düştü! O da kendisi kadar ünlü!