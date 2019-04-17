Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı

Lady Diana... 7'den 70'e herkesin tanıdığı Prenses Diana'nın ölümünün ardından tam 22 yıl geçti. Prens William ile Prens Harry'nin annesi Lady Diana'nın ölümünden tutun küçük oğlu Prens Harry'nin babasının başka bir isim olmasına kadar çeşitli rivayetler ortaya atıldı. Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ne karşı tutumu Prenses Diana'nın tavırlarına benzetildi. Peki, Lady Diana özel hayatında nasıl bir insandı? Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Lady Diana'nın özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçekler...

17.04.2019 14:12 - Son Güncelleme: 17.04.2019 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





