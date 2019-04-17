Lady Diana hakkında şok eden gerçek! Özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıktı
Lady Diana... 7'den 70'e herkesin tanıdığı Prenses Diana'nın ölümünün ardından tam 22 yıl geçti. Prens William ile Prens Harry'nin annesi Lady Diana'nın ölümünden tutun küçük oğlu Prens Harry'nin babasının başka bir isim olmasına kadar çeşitli rivayetler ortaya atıldı. Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ne karşı tutumu Prenses Diana'nın tavırlarına benzetildi. Peki, Lady Diana özel hayatında nasıl bir insandı? Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Lady Diana'nın özel yaşamına dair çok önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçekler...
Lady Diana, tüm dünyanın sevdiği bir isimdi. 22 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Prens William ile Prens Harry'nin annesi Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçekler...