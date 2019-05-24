Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu lüks aracıyla şov yaptı!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu çıtayı iyice yükseltti. Geçen yıl 450 bin liralık Porsche cipini oradan oraya vuran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün lüks aracıyla hava attı. Ehliyetini üç yıl önce alan 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, daha direksiyona alışamadan yeni bir lüks oyuncağa daha sahip oldu. Acemi şoför Zehra, önceki gün de 850 bin lira değerindeki Land Rover Discovery marka cipinin direksiyonu başında objektiflere yansıdı.
ZEHRA, LÜKS ARACIYLA HAVASINI ATTI
Geçtiğimiz yıl 450 bin liralık Porsche cipini oradan oraya vuran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, çıtayı iyice yükseltti. Annesinin hediyesi olan yarım milyonluk lüks aracı çizik içinde bırakan genç kız, acemi şoför olduğunu kanıtlamıştı. Ehliyetini üç yıl önce alan 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, daha direksiyona alışamadan yeni bir lüks oyuncağa daha sahip oldu. Acemi şoför Zehra, önceki gün de 850 bin lira değerindeki Land Rover Discovery marka cipinin direksiyonu başında objektiflere yansıdı. İç mimarlık okuyan genç kız, gazetecileri görünce gülme krizine girdi. Yoğun trafikte hem kahkaha atan hem de ilerlemeye çalışan Zehra, lüks aracıyla havasını attı..
ASFALTI AĞLATTI
Takvim'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Çilingiroğlu, "Yeni aracınız hayırlı olsun. Anneniz Hülya Avşar'ın mı, yoksa babanız Kaya Bey'in hediyesi mi?" sorusuna da gülmekle yetindi. Geçtiğimiz yıl Porsche cipinin çizilmedik yerini bırakmayan genç iç mimar adayının bu kez de milyonluk oyuncağıyla şov yapması ise "Zehra, çarpışan arabaya binse daha iyi olurmuş" esprisi yaptırdı..