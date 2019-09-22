Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün İstanbul'da alışverişte objektiflere yansıdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun alışveriş görüntüsü ve 22 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
22.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 22.09.2019 07:54
YÜRÜYEN SERVET
Geçen hafta altın peçesi ile Nişantaşı'nda görüntülenen ve çok konuşulan, Kosova'nın Lady Gagası olarak tanınan şarkıcı Asya Gashi, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken şarkıcının Hermes marka çantasının 38 bin 500, gözlüğünün ise 450 dolar olduğu öğrenildi...
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