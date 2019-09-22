Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

ÇİFT TARİFE MAĞDURU

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'dan gülümseten itiraf... Önceki gün ikizleri için alışverişe çıkan Yaşar, meslektaşı Gülşen'in oğlu Azur'u Londra'daki okula yazdırması hatırlatılınca şöyle konuştu: "Onlara bir şey olmaz. Ne de olsa tek çocuk. Ama bizimki çift tarife..."