GaleriSaklambaç

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün İstanbul'da alışverişte objektiflere yansıdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun alışveriş görüntüsü ve 22 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

22.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 22.09.2019 07:54
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

işte Kenan İmirzalıoğlu'nun alışveriş görüntüsü ve 22 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

YÜRÜYEN KARiZMA
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına mağazaları gezen ünlü oyuncu, her zamanki karizmasıyla yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

ÇİFT TARİFE MAĞDURU
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'dan gülümseten itiraf... Önceki gün ikizleri için alışverişe çıkan Yaşar, meslektaşı Gülşen'in oğlu Azur'u Londra'daki okula yazdırması hatırlatılınca şöyle konuştu: "Onlara bir şey olmaz. Ne de olsa tek çocuk. Ama bizimki çift tarife..."

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

Gülşen'in Londra'da kreşe başlayan oğlunun bir yıllık masrafı 15 bin sterlin.

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu alışverişte görüldü... Karizmasıyla dikkat çekti...

YÜRÜYEN SERVET
Geçen hafta altın peçesi ile Nişantaşı'nda görüntülenen ve çok konuşulan, Kosova'nın Lady Gagası olarak tanınan şarkıcı Asya Gashi, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken şarkıcının Hermes marka çantasının 38 bin 500, gözlüğünün ise 450 dolar olduğu öğrenildi...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...
Hadise Instagram hesabından paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küvette...