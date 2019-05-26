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Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Söz dizisinin Yavuz Karasu karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri haline gelen Tolga Sarıtaş, özel hayatına dair her detay ile yakın mercek altında. Her şeyi merak edilen Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, tüm bunların aksine gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. Peki Tolga Sarıtaş nereli? İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketi.

26.05.2019 20:29 - Son Güncelleme: 26.05.2019 20:31
Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Her şeyi merak edilen Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, tüm bunların aksine gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. Peki Tolga Sarıtaş nereli? İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketi.

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Münir Özkul - İstanbul

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Türkan Şoray - İstanbul

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Pınar Altuğ - İstanbul

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Engin Altan Düzyatan - İzmir

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