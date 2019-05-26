Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş bakın aslen nereliymiş! Bu gerçek şaşırttı

Söz dizisinin Yavuz Karasu karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri haline gelen Tolga Sarıtaş, özel hayatına dair her detay ile yakın mercek altında. Her şeyi merak edilen Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, tüm bunların aksine gözlerden uzak bir yaşan sürüyor. Peki Tolga Sarıtaş nereli? İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketi.

26.05.2019 20:29 - Son Güncelleme: 26.05.2019 20:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





