Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçen yıl 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, nisan ayında da oğulları Kemal'i kucaklarına aldı.
Ahmet Kural, verdiği bir röportajda babalık deneyimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok"
Oğlunu gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, önceki gün kural bozdu ve minik bebeği Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi.
Ünlü oyuncu Kural, oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notuyla paylaştı. Minik Kemal'in fotoğraflarına 'Maşallah', 'Allah bağışlasın', 'Çok tatlısınız' yorumları geldi.
Kemal bebek sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.