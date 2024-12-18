Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ahmet Kural, verdiği bir röportajda babalık deneyimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok"