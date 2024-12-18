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Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Çağla Gizem Şahin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Ahmet Kural, Kemal adını verdiği oğlunu nisan ayında kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Ünlü oyuncu, minik oğlu Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi. Kemal bebek sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:00
Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçen yıl 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, nisan ayında da oğulları Kemal'i kucaklarına aldı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ahmet Kural, verdiği bir röportajda babalık deneyimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok"

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Oğlunu gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, önceki gün kural bozdu ve minik bebeği Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ünlü oyuncu Kural, oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notuyla paylaştı. Minik Kemal'in fotoğraflarına 'Maşallah', 'Allah bağışlasın', 'Çok tatlısınız' yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Kemal bebek sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

İşte Ahmet Kural'ın oğlu Kemal...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ahmet Kural'ın oğlu Kemal

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ahmet Kural'ın oğlu Kemal

Ünlü oyuncu Ahmet Kural oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kemal bebek!

Ahmet Kural'ın oğlu Kemal