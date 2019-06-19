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Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu

Bir döneme damgasını buran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteri ile hafızalara kazınan İpek Erdem, sosyal medyaya damgasını vurdu. Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan İpek Erdem, hem ekranlarda göründüklerinden ne kadar farklı olduklarını hem de zamanın nasıl hızlıca akıp gittiğini bir kez daha kanıtladı. İşte başta İpek Erdem olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

19.06.2019 16:10 - Son Güncelleme: 19.06.2019 16:27
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu

İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu

Hadise

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu
Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu

Seren Serengil

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem'in bu hali sosyal medyada çok konuşuldu
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