Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı'nın gerçeği ortaya çıktı! Herkes merak ediyordu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emine karakterine hayat veren Sevil Akı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında. 4 sezondur Atv ekranlarında devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Sevil Akı'nın, dizide sevdiğine geç kavuşup erken kaybetmesi izleyiciyi derinden yaralamış ve gerçek hayattaki eşinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Peki, başarılı oyuncu Sevil Akı'nın kiminle evli? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı'nın eşi...
26.05.2019 17:01
- Son Güncelleme: 26.05.2019 17:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı'nın kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Sezon finaline hazırlanan EDHO, 5. sezonda da izleyicisi karşısına çıkacağının müjdesini verirken, dizinin sevilen oyuncusu Sevil Akı'nın eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularından Sevil Akı'nın eşi ve oğlu...
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