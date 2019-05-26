Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı'nın gerçeği ortaya çıktı! Herkes merak ediyordu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı'nın kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Sezon finaline hazırlanan EDHO, 5. sezonda da izleyicisi karşısına çıkacağının müjdesini verirken, dizinin sevilen oyuncusu Sevil Akı'nın eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularından Sevil Akı'nın eşi ve oğlu...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA