Rihanna'nın Londra sevdasının nedeni Prens Harry mi? Meghan Markle'a dişli rakip!
Birkaç hafta önce, Londra'ya taşındığını söyleyen Rihanna, bu taşınmanın nedeninin kozmetik firmasıyla daha çok ilgilenmek olduğunu söylemişti. Dedikodulara göre, Rihanna'nın Londra'ya ani taşınmasının arkasında iki ihtimal var. İlki Meghan Markle ile kurduğu arkadaşlık. Gayet masum görünen bir sebep değil mi? Ama ikinci ihtimal o kadar masum değil. Çünkü ikinci ihtimal Prens Harry…
17.06.2019 10:04
- Son Güncelleme: 17.06.2019 11:21
Birkaç hafta önce, Londra'ya taşındığını söyleyen Rihanna, bu taşınmanın nedeninin kozmetik firmasıyla daha çok ilgilenmek olduğunu söylemişti. Ama dedikodulara göre, Rihanna'nın Londra'ya ani taşınmasının arkasından neler çıktı neler…
2 İHTİMAL VAR!
İlki Meghan Markle ile kurduğu arkadaşlık. Gayet masum görünen bir sebep değil mi?
Ama ikinci ihtimal o kadar masum değil. Çünkü ikinci ihtimal Prens Harry…
Rihanna, "Bir süredir Londra'da yaşıyorum" diyene kadar kimse onu İngiltere'de bilmiyordu. Yakınları hariç tabii…
Rihanna, taşınma nedeninin kozmetik markasının İngiltere'deki ekibiyle daha rahat çalışmak olduğunu söylemişti ama…
DEDİKODULAR ŞELALE OLDU!
Söylenenlere göre Rihanna, Londra'ya Meghan Markle ile arkadaş olmak için taşınmış güya…
İŞTE CAN ALICI SORU! İŞİN UCUNDA PRENS HARRY VAR MI?
Prens Harry ve Rihanna'nın bir miktar 'yakın' oldukları herkesçe malum.