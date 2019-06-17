Rihanna'nın Londra sevdasının nedeni Prens Harry mi? Meghan Markle'a dişli rakip!

Birkaç hafta önce, Londra'ya taşındığını söyleyen Rihanna, bu taşınmanın nedeninin kozmetik firmasıyla daha çok ilgilenmek olduğunu söylemişti. Dedikodulara göre, Rihanna'nın Londra'ya ani taşınmasının arkasında iki ihtimal var. İlki Meghan Markle ile kurduğu arkadaşlık. Gayet masum görünen bir sebep değil mi? Ama ikinci ihtimal o kadar masum değil. Çünkü ikinci ihtimal Prens Harry…

17.06.2019 10:04 - Son Güncelleme: 17.06.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





