Türk sinemasının usta ismi Eşref Kolçak’ın o vasiyeti yerine getirilecek!

EŞİNİN MEZARININ ÜZERİNE GÖMÜLECEK!

Sağlığında verdiği bir röportajında "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek.