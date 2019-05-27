Türk sinemasının usta ismi Eşref Kolçak’ın o vasiyeti yerine getirilecek!
Eşref Kolçak, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğerlerinin su toplaması nedeniyle geçtiğimiz Ocak ayından beri tedavi gören Kolçak, durumunun ağırlaşması nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. 92 yaşındaki Eşref Kolçak'tan gelen acı haberin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinde söylediği vasiyeti yerine getirilecek.
27.05.2019 10:21
- Son Güncelleme: 27.05.2019 10:27
Türk sinema sanatçısı Eşref Kolçak'tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.
HASTANEDEN GELEN AÇIKLAMA
Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vefat ettiği Gemlik Devlet Hastanesi'nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
EŞREF KOLÇAK'IN VASİYETİ!
Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak'ın Bursa'daki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı.
EŞİNİN MEZARININ ÜZERİNE GÖMÜLECEK!
Sağlığında verdiği bir röportajında "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek.