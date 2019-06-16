Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf! Hayranları şok oldu...

Beni Affet dizisinin Feride'si Şeyma Korkmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından herkesi güldüren bir itirafta bulundu. Beni Affet dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Korkmaz, bebeklik fotoğrafını paylaştı. Korkmaz, tombiş yanaklarıyla ABD'li Laurel ile Hardy ikilisinden Oliver Hardy'ye benzetildiğini söyleyip güldürdü. İşte Beni Affet dizisinin Feride'si Şeyma Korkmaz'ın güldüren benzerliği...

16.06.2019 11:36 - Son Güncelleme: 16.06.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





