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Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf! Hayranları şok oldu...

Beni Affet dizisinin Feride'si Şeyma Korkmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından herkesi güldüren bir itirafta bulundu. Beni Affet dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Korkmaz, bebeklik fotoğrafını paylaştı. Korkmaz, tombiş yanaklarıyla ABD'li Laurel ile Hardy ikilisinden Oliver Hardy'ye benzetildiğini söyleyip güldürdü. İşte Beni Affet dizisinin Feride'si Şeyma Korkmaz'ın güldüren benzerliği...

16.06.2019 11:36 - Son Güncelleme: 16.06.2019 11:55
Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf!

Beni Affet dizisinin Feride'si Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf… Bebeklik fotoğrafını paylaşan Korkmaz, tombiş yanaklarıyla ABD'li Laurel ile Hardy ikilisinden Oliver Hardy'ye benzetildiğini söyleyip güldürdü. İşte Şeyma Korkmaz'ın Oliver Hardy benzerliği ve diğer birbirine benzeyen ünlü isimler...

Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf!

Burcu Biricik - Rosamund Pike

Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf!

Melis Sezen - Amanda Seyfried

Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf!

Ginnifer Goodwin - Jennifer Morrison

Beni Affet dizisinin güzel oyuncusu Şeyma Korkmaz'dan güldüren itiraf!

Jennifer Lopez - Ziynet Sali

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