Hande Yener hakkında şok eden gerçek! Hayranlarına Kuş'la bayram hediyesi veren Hande Yener meğer...

Hande Yener, Afrika'da çektiği kliple hayranlarına bayram hediyesi verdi. Yener'in Kuş isimli yeni single'ının söz ve müziği Altan Çetin'e ait, düzenlemesi ise Ümit Kuzer'in imzasını taşıyor. Afrika'nın etnik yapısı, şarkının ritmi ve Afrikalı çocukların enerjisiyle birlikte Hande Yener, yeni klibiyle yine tarzını konuşturdu. Olağan dışı kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener'in yaşı ise hayranları tarafından merak konusu oldu. Hande Yener kaç yaşında? İşte şok olacağınız gerçek!

31.05.2019 11:34 - Son Güncelleme: 31.05.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





