Nail Gönenli Çağla Şikel'i çabuk unuttu! Ünlü oyuncu ile yeni aşka yelken açtı

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Manken ve Sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ'dan boşandı. 2 çocuk annesi Şıkel, seneler sonra yeni bir aşka yelken açtı. Avukat Nail Gönenli ile ilişkiye başladı. Nail Gönenli için "Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım fakat o, bu boşluğu bulup içeri girdi.Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız" demişti.