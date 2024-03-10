Nail Gönenli Çağla Şikel'i çabuk unuttu! Ünlü oyuncu ile yeni aşka yelken açtı

Çağla Şıkel'in pabucu çoktan dama atıldı. Ünlü sunucunun "Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor" diye söz ettiği eski sevgilisi avukat Nail Gönenli, oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Manken ve Sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ'dan boşandı. 2 çocuk annesi Şıkel, seneler sonra yeni bir aşka yelken açtı. Avukat Nail Gönenli ile ilişkiye başladı. Nail Gönenli için "Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım fakat o, bu boşluğu bulup içeri girdi.Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız" demişti.
Hatta Şıkel çocuklarıyla birlikte kutladığı annesinin doğum gününe sevgilisini de getirmişti.
Şıkel aile pozunda sevgilisini de görünce fotoğrafa beğeni ve kalp emojileri yağmıştı.