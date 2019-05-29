Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek! Hayranları şaşırdı...
Hercai 12. bölüm ile sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Hercai dizisi cuma akşamı ekrana gelecek olan 12. bölümüyle ekrana ara verecek. Sezon finali yapacak olan Hercai'nin yeni bölümleri yaz boyunca yayınlanmayacak. Dizi önümüzdeki sezon yeniden ekrana gelmeye devam edecek. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, kendisine destek veren sevenlerine Twitter'dan yayınladığı bir mesajla teşekkür etti. Bu sırada Ebru Şahin'in hayranları, güzel oyuncunun yaşını bir hayli merak etti. Gerçeği öğrenenler ise şok oldu. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yaşı...
29.05.2019 17:35
- Son Güncelleme: 29.05.2019 17:35
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 12. bölüm ile sezon finaline girmeye hazırlanıyor. Kısa sürede dünya çapında büyük ses getiren dizi Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin hakkında ise her şey merak ediliyor. Ebru Şahin biten 12. bölüm çekimlerinin ardından kendisine destek veren sevenlerine Twitter'dan yayınladığı bir mesajla teşekkür etti. Güzel oyuncunun özel hayatı ise merak edilmeye devam ediyor. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı! Gerçeği öğrenenler ise adeta şok oluyor. İşte Ebru Şahin ve diğer ünlü isimlerin yaşları...
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