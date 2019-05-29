Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek! Hayranları şaşırdı...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 12. bölüm ile sezon finaline girmeye hazırlanıyor. Kısa sürede dünya çapında büyük ses getiren dizi Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin hakkında ise her şey merak ediliyor. Ebru Şahin biten 12. bölüm çekimlerinin ardından kendisine destek veren sevenlerine Twitter'dan yayınladığı bir mesajla teşekkür etti. Güzel oyuncunun özel hayatı ise merak edilmeye devam ediyor. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı! Gerçeği öğrenenler ise adeta şok oluyor. İşte Ebru Şahin ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI İZLE - TIKLA