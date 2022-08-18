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Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan bomba iddialar! "Düğünümüze iki ay kala beni evden attı"

Fenerbahçe'nin golcüsü Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, esti gürledi... Eski yenge, Mayıs ayında darp nedeniyle uzaklaştırma aldırttığı yıldız futbolcu için "Maçtan bir gece önce eve alkollü geliyordu. Düğünümüze iki ay kala beni evden attı" diye yazdı.

18.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 18.08.2022 07:00
Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu’dan bomba iddialar! Düğünümüze iki ay kala beni evden attı

Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Mergim Berisha, özel hayatıyla yine gündemde...

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Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu’dan bomba iddialar! Düğünümüze iki ay kala beni evden attı

Mayıs ayında eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'nun darp nedeniyle şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı ünlü futbolcu, yine eski aşkının hedefinde...

Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu’dan bomba iddialar! Düğünümüze iki ay kala beni evden attı

Önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla olay yaratan Vesa Vllasaliu, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımlarla Mergim Berisha'yı zora sokacak gibi duruyor...

Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu’dan bomba iddialar! Düğünümüze iki ay kala beni evden attı

"3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi" diyen eski yenge, ekledi:

Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu’dan bomba iddialar! Düğünümüze iki ay kala beni evden attı

"İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de aşkını sosyal medyada sergiliyor. Lütfen beni rahat bırakın."

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