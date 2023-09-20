Masterchef Esra makyajsız halini paylaştı Esra'yı gören derin bir "Oh" çekti "Kirpiklerim dışında her yerim orjinal"

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla ünlenen Esra Tokelli, 2020 Masterchef Türkiye'deki azmi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef 2023 All-Star'da da kendisini geliştiren ve en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Esra Tokelli, bir yandan da mutfakta tercih ettiği ağır makyajıyla sosyal medyada çok konuşuluyor. Israrlara dayanamayan Tokelli, makyajsız halini paylaştı. İşte detaylar...