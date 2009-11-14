Magazin Turu 9-15 Kasım 2009

Doğurana kadar sahneye çıkacağım Arabesk müziğin güçlü sesi Kibariye ve Fatih Ürek Günay’daki gala gecesinde sevenleriyle buluştu. İkinci kez hamile olduğunu söyleyen 49 yaşındaki Kibariye sevenlerine doğuma kadar sahnede olacağının müjdesini de verdi. Kibariye, “Şimdi ikinciye hamileyim. Hamileliğim boyunca sahnede olacağım. Sevenlerim sakın meraklanmasın” diye konuştu. Kibariye programda, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Dinleyenlerinden gelen istek parçaları da söyleyen şarkıcı bir ara kendisine uzatılan peçeteleri eline aldı. “Allah’tan artık okuma yazma biliyorum” diyerek espri yaptı.