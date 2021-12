Magazin Turu 9-15 Kasım 2009

Oyunculukta her an travma geçirip Bakırköy'e gidebilirsin Oyuncu Erkan Can, "Kapalıçarşı dizisinde unutulmuş esnaf ve komşuluk ilişkilerini hatırlatıyoruz" dedi ve ekledi: Oyunculukta her an travma yaşayıp, aklınızı kaçırabilirsiniz. Bu işin Bakırköy'e kadar yolu var. Çünkü bizim işimiz ruhla oynamak.