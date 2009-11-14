Magazin Turu 9-15 Kasım 2009
14.11.2009 11:46
- Son Güncelleme: 02.12.2021 16:10
Mithatcan'ın mekanına şöhret yağmuru yağdı! Sanat ve cemiyet dünyasının gözde simaları önceki gece Asmalı Mescit'e akın etti. Mithatcan Özer'in yeni mekanı '11.11'in açılışına Adana'da olan Özgü Namal da geldi! Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le yakınlaştığı iddia edilen Özgü Namal, önceki gece Mithatcan'ın işlettiği '11.11' adlı yeni mekanın açılışına katıldı. Asmalı Mescit'teki gece kulübüne girerken görüntülenen Özgü, hayli keyifli görünüyordu. Genç oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılırken gazetecilerle karşılaşmamak için arka kapıdan çıktı. Mithatcan Özer'in işlettiği mekanın açılışına sosyete ünlüleri de yoğun ilgi gösterdi. Nevbahar Koç, Mine Kalpakçıoğlu, Ömer Karacan, Rıfat Özbek, Cem Cantaş, Melisa Mızraklı gibi tanınmış simalar, '11.11'de eğlenen isimler arasında yer aldı. Mustafa Altıoklar, Burak Kut, Tuba Ünsal, Bennu Gerede ve Özkan Uğur da Asmalı Mescit'in yeni mekanını kutladı. Partiye yeni sevgilisiyle katılan Ece Uslu, gece boyunca sık sık dışarı çıkıp sigara içti.
Doğurana kadar sahneye çıkacağım Arabesk müziğin güçlü sesi Kibariye ve Fatih Ürek Günay’daki gala gecesinde sevenleriyle buluştu. İkinci kez hamile olduğunu söyleyen 49 yaşındaki Kibariye sevenlerine doğuma kadar sahnede olacağının müjdesini de verdi. Kibariye, “Şimdi ikinciye hamileyim. Hamileliğim boyunca sahnede olacağım. Sevenlerim sakın meraklanmasın” diye konuştu. Kibariye programda, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Dinleyenlerinden gelen istek parçaları da söyleyen şarkıcı bir ara kendisine uzatılan peçeteleri eline aldı. “Allah’tan artık okuma yazma biliyorum” diyerek espri yaptı.
İyice kilo aldı Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı Mariah Carey, yine kilo aldı! Geçtiğimiz günlerde New York'ta görüntülenen ünlü şarkıcının fazla kiloları dikkat çekti. Vücudunu saran daracık mini elbisesiyle boy gösteren yıldız, son günlerde başrolünü oynadığı 'Precious' filmiyle gündemde.
Oyunculukta her an travma geçirip Bakırköy'e gidebilirsin Oyuncu Erkan Can, "Kapalıçarşı dizisinde unutulmuş esnaf ve komşuluk ilişkilerini hatırlatıyoruz" dedi ve ekledi: Oyunculukta her an travma yaşayıp, aklınızı kaçırabilirsiniz. Bu işin Bakırköy'e kadar yolu var. Çünkü bizim işimiz ruhla oynamak.