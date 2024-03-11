Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Devrim Özkan kalbini bakın kime kaptırdı...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çifte tatil paylaşımlarından 3 gün sonra nazar değdi. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çift yollarını ayırdı. Devrim Özkan Torreira'yı çabuk unuttu. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda eğlendi.