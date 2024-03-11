PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Saklambaç Galerileri

Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Devrim Özkan kalbini bakın kime kaptırdı...

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çifte tatil paylaşımlarından 3 gün sonra nazar değdi. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çift yollarını ayırdı. Devrim Özkan Torreira'yı çabuk unuttu. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda eğlendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 07:07 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:07
Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Devrim Özkan kalbini bakın kime kaptırdı... 1

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı Lucas Torreira'nın, sonunda sevgilisi Devrim Özkan arasında neler oluyor? Çiftin son hamlesi gündeme bomba gibi düştü.

Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Devrim Özkan kalbini bakın kime kaptırdı... 2

Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.

Devrim Özkan Lucas Torreira aşkı bitti mi? Birbirlerini tek hamlede silip attılar!

Lucas Torreira ile yollarını ayırmıştı! Yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Devrim Özkan kalbini bakın kime kaptırdı... 3

Üst üste itirafların ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapmıştı.

SON DAKİKA