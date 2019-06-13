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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin, poligona giderek atış yaptı. Önce uzun namlulu silahla atış yapan Ebru Şahin, ardından tabancayla denemelerde bulundu. O görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Şahin, videonun üzerine "normal kız çocuğu olamamak" notunu düştü. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yaşı ise merak konusu oldu. İşte Ebru Şahin'in 'yok artık' dedirten paylaşımı...

13.06.2019 11:29 - Son Güncelleme: 13.06.2019 11:48
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

ATV'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, başrolünde rol alacağı 'Şuursuz Aşk' filminin çekimlerine başladı. Hayranları, filmli merakla beklerken Ebru Şahin'den ilginç bir paylaşım geldi. 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin poligona giderek atış yaptı.. Önce uzun namlulu silahla atışlar yapan oyuncu ardından tabancayla denemelerde bulundu. O görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Şahin, videonun üzerine "normal kız çocuğu olamamak" notunu düştü. Ebru Şahin'i poligonda gören hayranları, ünlü oyuncunun yaşını merak etti. işte Ebru Şahin'in yaşı...

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

HADİSE

22 Ekim 1985

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