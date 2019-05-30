Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları Pınar Altuğ Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı

Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok yaşları merak edildi. İşte Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

30.05.2019 21:57 - Son Güncelleme: 30.05.2019 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





