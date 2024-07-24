İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den duygulandıran 6. ay paylaşımı: ‘Şükürler olsun!'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ikizlerin yüzlerini ilk defa gösteren Yasemin Şefkatli, bu sefer 6 aylık olan ikizlerinin son hallerini takipçileriyle paylaştı. 6 aylık olan ikizlerini paylaşan Yasemin Şefkatli, "Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun" notunu düştü.