İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den duygulandıran 6. ay paylaşımı: ‘Şükürler olsun!'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ikizlerin yüzlerini ilk defa gösteren Yasemin Şefkatli, bu sefer 6 aylık olan ikizlerinin son hallerini takipçileriyle paylaştı. 6 aylık olan ikizlerini paylaşan Yasemin Şefkatli, "Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun" notunu düştü.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve uzun süre aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişlerdi.
Ünlü çiftin ikiz bebekleri, geçtiğimiz ocak ayında dünyaya gelmişti.
Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen ünlü çiftten Şefkatli, son olarak 6 aylık olan oğullarının son hallerini takipçileriyle paylaştı.