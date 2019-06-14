Fahriye Evcen’in kazancı dudak uçuklattı!
Burak Özçivit 'in eşi Fahriye Evcen'le ilgili herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan genç oyuncu Fahriye Evcen'in kazancını duyanlar şok oldu. İşte Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in ağızları açık bırakan kazancı...
14.06.2019 14:18
- Son Güncelleme: 14.06.2019 14:21
13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bu sıralar sıkça sosyal medya hesaplarından yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündeme geliyorlar. Eskiden reklam anlaşmaları konusunda daha seçici olan Fahriye Evcen, bu sıralar sıkça sosyal medya hesabından reklam anlaşmaları gerçekleştiriyor.
DİĞER GALERİLER