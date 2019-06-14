GaleriMagazin

Fahriye Evcen’in kazancı dudak uçuklattı!

Burak Özçivit 'in eşi Fahriye Evcen'le ilgili herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan genç oyuncu Fahriye Evcen'in kazancını duyanlar şok oldu. İşte Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in ağızları açık bırakan kazancı...

14.06.2019 14:18 - Son Güncelleme: 14.06.2019 14:21
Fahriye Evcen’in aylık kazancı dudak uçuklattı!

13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bu sıralar sıkça sosyal medya hesaplarından yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündeme geliyorlar. Eskiden reklam anlaşmaları konusunda daha seçici olan Fahriye Evcen, bu sıralar sıkça sosyal medya hesabından reklam anlaşmaları gerçekleştiriyor.

Fahriye Evcen’in aylık kazancı dudak uçuklattı!

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDAN DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇ

Oğlu Karan'ı kendisi büyütmek isteyen ve bebeği ile vakit geçirmek isteyen Fahriye Evcen, gelen dizi ve film tekliflerine sıcak bakmıyor. Oğlu Karan'ı yalnız bırakmak istemeyen Evcen, sosyal medyadan reklam alarak para kazanmaya devam ediyor.

Fahriye Evcen’in aylık kazancı dudak uçuklattı!

Özellikle Arap ülkeleri ile yüksek rakamlı reklam anlaşmaları yapan Fahriye Evcen, Instagram paylaşımları başına ciddi bir kazanç elde etmeye başladı.

Fahriye Evcen’in aylık kazancı dudak uçuklattı!

Instagram paylaşımı üzerine anlaşma yaptığı lens firmasından 1 milyon TL kazandığı konuşulan güzel oyuncu, anlaşma noktasında olduğu bir Arap kozmetik firmasından 2.5 milyon TL talep etti.

Fahriye Evcen’in aylık kazancı dudak uçuklattı!

Oğlu Karan'dan ayrılmak istemeyen Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için de evde Karan'ın yanından ayrılmayacağı bir yöntem bulmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...
Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...