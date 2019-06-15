Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Şeyma Subaşı, hayatını anlattığı kitabının müjdesini "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." demişti.