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Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, aylar öncesinden duyurduğu kitabının ön satışına başladı. Şeyma Subaşı'nın kitabının kapak sözü bile olay yaratmaya yetti. Kitapta hayatına yer verecek olan Şeyma Subaşı'nın neler yazdığı merak edilirken, diğer merak edilen bir detay annesi ve babası oldu...

15.06.2019 17:17 - Son Güncelleme: 15.06.2019 17:28
Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından aylar öncesinden duyurduğu kitabı "Sadece Şeyma" ön satışa başladı.

Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Şeyma Subaşı, hayatını anlattığı kitabının müjdesini "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." demişti.

Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

KAPAK RESMİ PAYLAŞILDI

İnternet üzerinde satışa başlanan kitabın kapak resmi de paylaşıldı. Subaşı'nın kitabı, "Hatırladığım ilk anı neydi? Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor. Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.

Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi... Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim. Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı." metniyle yayınlandı.

Şeyma Subaşı kitap çıkardı sosyal medya sallandı: Bunları unutmadan...

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kitap çalışmalarına Acun Ilıcalı'dan boşandıktan hemen sonra başlayan Subaşı'nın, kitabında geçen "İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... " bölümü ise dikkat çekti.

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