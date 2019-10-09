Hande Ataizi halk otobüsüne bindi... Lüks düşkünü ünlüleri topa tuttu!
Hande Ataizi, geçen hafta aşkı Dinç Aydoğdu ile halk otobüsüne bindi. Ekonomik oyuncu, lükse düşkün ünlüleri ise topa tuttu. İşte Ataizi'nin o sözleri ve 9 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
TOPLU GÖNDERME
Hande Ataizi, geçen hafta aşkı Dinç Aydoğdu ile halk otobüsüne binmişti. Ekonomik oyuncu, lükse düşkün ünlüleri şöyle topa tuttu.
"Düşük ekonomik durumdan gelip ünlü olunca bir anda havaya giriyorlar. Bazı parası olan insanlar, toplu taşımayı zül görüyor. Benim için otobüse binmek keyif." Ataizi, daha önce de metroya binmişti.
Ataizi, Bodrum'da kazık fiyatlı mekanlar yerine halk plajlarını tercih ederek de ekonomi yapmıştı.
MISS GİBİ EĞİTİM
1992 Türkiye Güzeli olan annesi Özlem Kaymaz'ın izinden giderek geçtiğimiz yıl güzellik yarışmasına giren Tara De Vries, eğitimini ihmal etmedi. Koç Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki güzel, bölümünü seçti.
Çift anadal yapacak olan 2018 Miss Turkey 2. Güzeli, medya ve psikoloji bölümlerini bir arada okuyacak.
BABA İHMAL!
Eski eşi Seçkin Piriler'den olan çocuklarıyla önceki akşam Fındıklı'da seyir halindeyken görüntülenen Kaan Tangöze, bir kez daha kural tanımazlığını gösterdi. Ünlü rockçı, emniyet kemerini hiçe saydı.
Kendisi kemerini takmadığı gibi ön ve arka koltukta oturan çocuklarının da güvenliğini hiçe sayan Kaan Tangöze, daha önce de benzer kural ihlaline imza atmıştı.
Doğan SAVAŞ