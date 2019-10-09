Hande Ataizi halk otobüsüne bindi... Lüks düşkünü ünlüleri topa tuttu!

TOPLU GÖNDERME

Hande Ataizi, geçen hafta aşkı Dinç Aydoğdu ile halk otobüsüne binmişti. Ekonomik oyuncu, lükse düşkün ünlüleri şöyle topa tuttu.

"Düşük ekonomik durumdan gelip ünlü olunca bir anda havaya giriyorlar. Bazı parası olan insanlar, toplu taşımayı zül görüyor. Benim için otobüse binmek keyif." Ataizi, daha önce de metroya binmişti.

Ataizi, Bodrum'da kazık fiyatlı mekanlar yerine halk plajlarını tercih ederek de ekonomi yapmıştı.