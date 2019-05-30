Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...
Ünlü şarkıcı Hadise, Ulus'ta bir mekandan çıkarken makyajsız görüntülenmesi ve gelen ağır tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarında makyajsız bir yatak fotoğrafı paylaşarak gündeme oturmuştu. Kadınlara makyajsız fotoğraf paylaşma çağrısında bulunan Hadise'nin çağrısı yanıtsız kalmadı. Hadise Açıkgöz'ün bu çağrısına Özge Özpirinçci, Göksel, Didem Soydan ve Hatice gibi ünlü isimler makyajsız fotoğrafları ile böyle destek verdi. İşte ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
30.05.2019 12:28
- Son Güncelleme: 30.05.2019 12:39
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