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Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...

Ünlü şarkıcı Hadise, Ulus'ta bir mekandan çıkarken makyajsız görüntülenmesi ve gelen ağır tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarında makyajsız bir yatak fotoğrafı paylaşarak gündeme oturmuştu. Kadınlara makyajsız fotoğraf paylaşma çağrısında bulunan Hadise'nin çağrısı yanıtsız kalmadı. Hadise Açıkgöz'ün bu çağrısına Özge Özpirinçci, Göksel, Didem Soydan ve Hatice gibi ünlü isimler makyajsız fotoğrafları ile böyle destek verdi. İşte ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

30.05.2019 12:28 - Son Güncelleme: 30.05.2019 12:39
Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...

Her şey şarkıcı Hadise'nin Ulus'ta bir mekanda makyajsız olarak görüntülenmesinin ardından başladı. Hadise makyajsız görüntülendiği sırada 'Bence her kadın kendini makyajlı yada makyajsız sevmeli. Ben makyajsız halimi çok seviyorum.' dedi.

Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bu fotoğraflar sonrası Hadise'nin bu hallerine eleştiriler geldi. Bunun üzerine Hadise, yatakta makyajsız fotoğrafını paylaşarak şu çağrıda bulundu:

Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...

'Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız :)'

Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...

ÇAĞRISI YANIT BULDU

Hadise'nin bu çağrısına uyan ilk isimler şarkıcı Göksel, Özge Özpirinçci, Hatice ve model Didem Soydan oldu.

Hadise'nin makyajsız yatak fotoğrafına ünlülerden destek! Çağrısına uydular...

İŞTE ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARI

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