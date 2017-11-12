Hande Subaşı: Yaşlanma kompleksim yok

GÜNAYDIN - Pınar Yıldız YÜKSEL

Hande Subaşı ile en son iki yıl önce röportaj yapmıştım. O zaman bir dönem dizisinde oynuyordu. Üzerinde geleneksel kıyafetler vardı. Saçları beline kadar uzanıyordu. "Uzun saçı çok seviyorum, kestirmeye asla cesaret edemem galiba demişti." Ben de onu onaylamıştım, bu güzel saçlara insan nasıl kıyabilirdi ki...

İstanbul Boğazı'na karşı oturmuş, onu beklerken bunları düşünüyordum. Birden kapıda belirdi. Görür görmez yüzümdeki hayret ifadesini ben bile gördüm. O da görmüş olacak ki, tebessüm etti.

Kısacık saçlı, deri ceketli, adımlarını kendinden emin hızlı hızlı atan bir kadın bana doğru ilerliyordu. Kısa saç bir kadına ancak bu kadar yakışabilirdi...