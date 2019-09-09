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Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...

Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise'den itiraf gibi açıklama geldi. 33 yaşındaki popçu, neden bekar kaldığını açıkladı. İşte Hadise'nin o açıklamaları ve 9 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

09.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 09.09.2019 07:55
Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...

ADAM OLSA EVLENECEK!
Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise'den itiraf gibi açıklama geldi. Önceki akşam Ataşehir'deki Metropol AVM'de konser veren 33 yaşındaki popçu, neden bekar kaldığını şu sözlerle dile getirdi: "

Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...

Doğru adam çıkarsa neden evlenmeyeyim? Belki doğru adam, bu akşam buradadır, kim bilir?" Ünlü şarkıcı, bu olay açıklamasıyla ise adeta eski aşklarına gönderme yapar gibiydi...

Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...

İYİ Kİ DOĞDUN!
2 Eylül'de 45 yaşına basan Pınar Altuğ Atacan, yaş günü öncesinde Koruncuk Vakfı Eğitim Bursu kampanyası başlatmıştı. İki çocuğun eğitim masraflarını karşılamayı hedefleyen güzel oyuncu, başlattığı kampanyayla şimdiden tam 8 kızın bursunu karşılayabilecek rakama ulaştı. Pınar Altuğ Atacan, başlattığı kampanyaya destek verenlere de teşekkür etti.

Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...

15 YIL SONRA KAPADOKYA
Pop müziğin ünlü ismi İzel, önceki akşam 15 yıl aranın ardından yeniden Kapadokya'da konser vermenin heyecanını yaşadı. Ünlü sanatçı, yükseklik korkusu yüzünden balona binemediği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...

EN TATLI GÜNAYDIN
Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim, önceki sabah kızıyla böyle paylaşım yaptı. Erdim, kızı Ses'le fotoğrafına "Günaydın" notu düşerek yüzleri gülümsetti.

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