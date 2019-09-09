Hadise'den itiraf gibi açıklama! Neden bekar kaldığını işte bu sözlerle açıkladı...
Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise'den itiraf gibi açıklama geldi. 33 yaşındaki popçu, neden bekar kaldığını açıkladı. İşte Hadise'nin o açıklamaları ve 9 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
09.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 09.09.2019 07:55
İYİ Kİ DOĞDUN!
2 Eylül'de 45 yaşına basan Pınar Altuğ Atacan, yaş günü öncesinde Koruncuk Vakfı Eğitim Bursu kampanyası başlatmıştı. İki çocuğun eğitim masraflarını karşılamayı hedefleyen güzel oyuncu, başlattığı kampanyayla şimdiden tam 8 kızın bursunu karşılayabilecek rakama ulaştı. Pınar Altuğ Atacan, başlattığı kampanyaya destek verenlere de teşekkür etti.
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