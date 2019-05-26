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Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı anlamsız pozlarla tepki aldı. Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Tilki, sesinden çok verdiği pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine ilginç bir paylaşımda bulundu. Tilki'nin son paylaşımına takipçilerinden, "Sen ne kullanıyorsun?" şeklinde tepkiler yağdı.

26.05.2019 13:34 - Son Güncelleme: 26.05.2019 13:50
Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı ilginç pozlarla tepki çeken Aleyna Tilki, son fotoğraflarıyla takipçilerinin çoğundan 'uyuşturucu kullanıyor' yorumunu aldı.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Aleyna Tilki, sesinden ziyade genç yaşta verdiği pozlar nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini endişelendirdi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

"KISKAN BENİ LÜTFEN"

Önceki akşam "Kıskan beni lütfen" notu ile 3 adet fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki, fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulsa da, takipçilerinden bir kısmı tarafından eleştiri odağı haline geldi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

"BÜTÜN POZLARIN..."

Paylaştığı bu anlamsız pozlar nedeni ile "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların esrar çekmiş gibi" ve "Koko mu takılıyorsun" yorumlarını alan 19 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle endişelendirdi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

Öte yandan Tilki'nin Twitter hesabı, 13 yaşına girmeden önce açtığı için Twitter tarafından kapatılmıştı. Tilki, hesabını daha sonra geri aldığını takipçilerine "Off yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum" şeklinde duyurmuştu.

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