Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki yağdı: Uyuşturucu mu kullanıyorsun!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı anlamsız pozlarla tepki aldı. Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Tilki, sesinden çok verdiği pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 19 yaşındaki Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine ilginç bir paylaşımda bulundu. Tilki'nin son paylaşımına takipçilerinden, "Sen ne kullanıyorsun?" şeklinde tepkiler yağdı.

26.05.2019 13:34 - Son Güncelleme: 26.05.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





