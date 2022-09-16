Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrılarak jet hızıyla Mehmet Dinçerler'le nikah kıydı! Evlilik yine jet hızıyla sona erince ortalık karıştı
Hadise, dört aylık evliliğini "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum" diyerek bitirme kararı aldı. Dinçerler'in Hadise'ye düğünde takılan tüm altınlar ile 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemesi de olay yarattı...Sosyal medyada Dinçerler'in Hadise üzerinden 'prim' yaptığı yorumları yapıldı. İş insanı, eleştirilere isyan edip "Her zaman ailemle eşime destek verdik" dedi. Altınları geri istediğini de yalanlayarak "Bu dava çekişmeli geçecek" mesajı verdi!
Pop müziğin ünlü ismi Hadise'nin bir süredir evliliğinde kriz olduğu haberleri gündemdeyken beklenen hamle geldi.
15 Mart'ta nişanlanıp 30 Nisan'da da gizlice evlenen Hadise'nin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti."
Ancak anlaşmalı boşanmaya yanaşmayan Mehmet Dinçerler'in Hadise'den düğünde takılan altınlar ile değeri 3 milyon TL olduğu konuşulan evlilik yüzüğünü geri istemesi davayı çekişmeli hale getirdi.