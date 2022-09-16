Hadise, Kaan Yıldırım’dan ayrılarak jet hızıyla Mehmet Dinçerler’le nikah kıydı! Evlilik yine jet hızıyla sona erince ortalık karıştı

15 Mart'ta nişanlanıp 30 Nisan'da da gizlice evlenen Hadise'nin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti."