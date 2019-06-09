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Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'daki yazlığında kısa bir tatil yaptı. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, bu kez bikini değil yüksek bel mayo giymeyi tercih etti. Ünlü model Çağla Şıkel'i görenler şok oldu! Yaşı ve 2 çocuk annesi olmasına rağmen fit görünen vücuduyla tüm sahilin gözü üzerinde olan Çağla Şıkel, 'Beslenme ve uykuma özen gösteriyorum. Sporu hiç bırakmadım. Tabii biraz da genetik. Bu konuda şanslıyım'' dedi.

09.06.2019 14:29 - Son Güncelleme: 09.06.2019 14:29
Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!

ÇAĞLA ŞIKEL GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI!

Manken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'daki yazlığında tatil yaptı. Çağla Şıkel bu kez bikini değil, yüksek bel mayo giymeyi tercih etti

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Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'daki yazlığında kısa bir tatil yaptı.

Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!

Denize girmek için de Türkbükü'nde bir otelin plajını tercih etti.

Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!

"BU KONUDA ŞANSLIYIM"

Formda vücuduyla dikkat çeken Şıkel ''Beslenme ve uykuma özen gösteriyorum. Sporu hiç bırakmadım. Tabii biraz da genetik. Bu konuda şanslıyım'' dedi.

Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!
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