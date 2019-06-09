Çağla Şıkel'i mayolu görenler şok oldu! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Bodrum sahilini salladı!

Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'daki yazlığında kısa bir tatil yaptı. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, bu kez bikini değil yüksek bel mayo giymeyi tercih etti. Ünlü model Çağla Şıkel'i görenler şok oldu! Yaşı ve 2 çocuk annesi olmasına rağmen fit görünen vücuduyla tüm sahilin gözü üzerinde olan Çağla Şıkel, 'Beslenme ve uykuma özen gösteriyorum. Sporu hiç bırakmadım. Tabii biraz da genetik. Bu konuda şanslıyım'' dedi.

09.06.2019 14:29 - Son Güncelleme: 09.06.2019 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





