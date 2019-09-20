Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

ARAR İSYAN ETTİ

27 Eylül'de hayranlarıyla Vadi Açıkhava'da buluşacak olan ünlü sanatçı, sevenleri için çok özel bir repertuvar hazırladığını belirtti.

Son dönemde artan kadına şiddet vakalarına bir tepki de Funda Arar'dan geldi. Başarılı şarkıcı, kadına şiddet suçu işleyenlere daha ağır yaptırımların gelmesi gerektiğini dile getirip ekledi:

"Adam öldürüp, yaralayıp dışarı çıkıyorlar. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. Bu zihniyet değişmedikçe, sosyal medyada daha çok yazarız."