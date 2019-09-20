Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!
Serenay Sarıkaya, yeni evine çabuk alıştı. Geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'daki rezidans dairesine taşındığı konuşulan Sarıkaya, önceki gün de yeni evinden paylaşımda bulundu. İşte o fotoğraf ve 20 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
20.09.2019 07:58
- Son Güncelleme: 20.09.2019 07:58
ARAR İSYAN ETTİ
27 Eylül'de hayranlarıyla Vadi Açıkhava'da buluşacak olan ünlü sanatçı, sevenleri için çok özel bir repertuvar hazırladığını belirtti.
Son dönemde artan kadına şiddet vakalarına bir tepki de Funda Arar'dan geldi. Başarılı şarkıcı, kadına şiddet suçu işleyenlere daha ağır yaptırımların gelmesi gerektiğini dile getirip ekledi:
"Adam öldürüp, yaralayıp dışarı çıkıyorlar. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. Bu zihniyet değişmedikçe, sosyal medyada daha çok yazarız."
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