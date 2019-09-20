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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

Serenay Sarıkaya, yeni evine çabuk alıştı. Geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'daki rezidans dairesine taşındığı konuşulan Sarıkaya, önceki gün de yeni evinden paylaşımda bulundu. İşte o fotoğraf ve 20 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

20.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 20.09.2019 07:58
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

Sarıkaya, önceki gün de yeni evinden paylaşımda bulundu. İşte o fotoğraf ve 20 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

SERENAY'IN EV HALİ
Serenay Sarıkaya, yeni evine çabuk alıştı. Geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'daki rezidans dairesine taşındığı konuşulan Sarıkaya, önceki gün de yeni evinden havalı paylaşımlar yaptı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

ARAR İSYAN ETTİ
27 Eylül'de hayranlarıyla Vadi Açıkhava'da buluşacak olan ünlü sanatçı, sevenleri için çok özel bir repertuvar hazırladığını belirtti.
Son dönemde artan kadına şiddet vakalarına bir tepki de Funda Arar'dan geldi. Başarılı şarkıcı, kadına şiddet suçu işleyenlere daha ağır yaptırımların gelmesi gerektiğini dile getirip ekledi:
"Adam öldürüp, yaralayıp dışarı çıkıyorlar. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. Bu zihniyet değişmedikçe, sosyal medyada daha çok yazarız."

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

TELE KAÇIŞ
Güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün İstinyePark'taydı. Aktaş, gazetecilerin sorularından kaçmak için birçok ünlü gibi taktik yapıp telefona sarıldı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni evine çabuk alıştı... İşte Serenay’ın ev hali!

PARİS ROMANTİZMİ
Magazin dünyasının en sempatik çiftlerinden Larissa ile Burak Gacemer, bu kez romantik yanlarını konuşturdu. Sempatik çift, tatil için gittikleri Paris'teki tarihi yerleri gezerek romantik anlar yaşadı.

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