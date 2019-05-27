Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok yaşları merak edildi. İşte Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

27.05.2019 19:12 - Son Güncelleme: 27.05.2019 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





