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Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok yaşları merak edildi. İşte Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

27.05.2019 19:12 - Son Güncelleme: 27.05.2019 19:25
Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizisiyle ilk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin ara vermesiyle birlikte hayranları büyük şok yaşarken, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında internette en çok yaşları merak edildi.

Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

Başta Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşlarını sizler için derledik.

Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ikilisiyle ilgili gerçek herkesi şaşırttı! Meğer...

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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