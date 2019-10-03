Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya paylaşımıyla tarzını konuşturdu! Eteğindeki o detay dikkat çekti...

EŞKIYA AYLA

Başarılı sanatçı Ayla Çelik, önceki gün Serhat'la Kayıttayız programına samimi açıklamalar yaptı. Ünlü söz yazarı ve şarkıcı, lisedeyken arkadaşlarının kendisine lakap taktığını söyleyip ekledi: "Yaramazlıklarımdan dolayı herkes bana lisede 'Eşkıya' derdi.