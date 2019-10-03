Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya paylaşımıyla tarzını konuşturdu! Eteğindeki o detay dikkat çekti...
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki günkü paylaşımıyla farklı tarzını gözler önüne serdi. Sarıkaya, 2 bin 815 liralık eteğiyle verdiği pozla olay oldu. İşte detaylar ve 3 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
03.10.2019 07:52
- Son Güncelleme: 03.10.2019 07:52
Sarıkaya, 2 bin 815 liralık eteğiyle verdiği pozla olay oldu. İşte detaylar ve 3 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
SERENAY ÇENGELİ TAKTI
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki günkü paylaşımıyla farklı tarzını gözler önüne serdi. Sarıkaya, Versace'nin 2 bin 815 liralık eteğiyle böyle poz verdi. Ünlü oyuncunun eteğinin yırtmacındaki çengelli iğneler ise dikkat çekiciydi...
EDA ŞEZLONGTA
Eda Taşpınar'ın adı şezlongla özdeşleşti. Yazı Mikonos Adası'nda geçiren Taşpınar, şu sıralar İtalya'da keyif çatıyor. Capri Adası'nda tatil yapan ikoncan, dün de böyle güneşin tadını çıkardı.
EŞKIYA AYLA
Başarılı sanatçı Ayla Çelik, önceki gün Serhat'la Kayıttayız programına samimi açıklamalar yaptı. Ünlü söz yazarı ve şarkıcı, lisedeyken arkadaşlarının kendisine lakap taktığını söyleyip ekledi: "Yaramazlıklarımdan dolayı herkes bana lisede 'Eşkıya' derdi.
ELLERİYLE BESLEDİ
Türkücü Bülent Serttaş, önceki gün evinde çiğköfte partisi verdi. Serttaş'ın evine Muazzez Ersoy da davetliydi. Renkli kişiliğiyle bilinen Serttaş, hazırladığı çiğköfteleri Ersoy'a kendi elleriyle yedirdi.