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Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca'nın son haline bakın "Caner aynı Tülin bitmiş" Caner Toygar planlı olduğunu itiraf etmişti

Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı ve değişimi akıl alır gibi değil.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2023, 15:14 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:36
Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca’nın son haline bakın Caner aynı Tülin bitmiş Caner Toygar planlı olduğunu itiraf etmişti 1

Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca’nın son haline bakın Caner aynı Tülin bitmiş Caner Toygar planlı olduğunu itiraf etmişti 2

Ama öyle iki isim vardı ki bu evlendirme programı furyasını bambaşka bir boyuta taşıdılar. Tabi ki Tülin ile Caner ikilisinden bahsediyoruz.

Gelinim Olur Musun’un olay gelini Tülin Koca’nın son haline bakın Caner aynı Tülin bitmiş Caner Toygar planlı olduğunu itiraf etmişti 3

Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi.

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