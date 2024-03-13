Emre Altuğ’dan 2 oğlu olan Çağla 8 yıl sonra gönlünü kaptırmıştı! Yeni aşka yelken açan Nail Gönenli'den bomba açıklama: Ayrılsak da beraberiz

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve annesinin doğum günündeki aile pozlarına Gönenli'ye da yer vermişti. Tüm bunların ardından Nail Gönenli, oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açmış, saygı ve sevgi çerçevesinde Şıkel ile ilişkisini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülenen Nail Gönenli Çağla Şıkel hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...